كتائب القسام تقصف تل أبيب بـ 150 صاروخاً

كتائب القسام تقصف تل أبيب بـ 150 صاروخاً
التاريخ
10/7/2023 2:30:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 7 تشرين الأول (بترا)- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم السبت، إطلاق 150 صاروخا بضربة صاروخية كبيرة تجاه مدينة تل أبيب، رداً على قصف برج سكني وسط مدينة غزة.
وقالت الكتائب، في بيان صحفي، إن هذه الخطوة جاءت رداً على تدمير طائرات الاحتلال لبرج فلسطين المكون من 14 طابقاً بغزة.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
07/10/2023 20:52:40
MENAFN07102023000117011021ID1107205896
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