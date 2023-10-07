كتائب القسام تقصف تل أبيب بـ 150 صاروخاً

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 7 تشرين الأول (بترا)- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم السبت، إطلاق 150 صاروخا بضربة صاروخية كبيرة تجاه مدينة تل أبيب، رداً على قصف برج سكني وسط مدينة غزة.

وقالت الكتائب، في بيان صحفي، إن هذه الخطوة جاءت رداً على تدمير طائرات الاحتلال لبرج فلسطين المكون من 14 طابقاً بغزة.

--(بترا)

ب ع/هـ ح

07/10/2023 20:52:40

