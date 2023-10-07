التعاون الإسلامي تدين العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ قلقها إزاء التطورات الميدانية والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودانت المنظمة، في بيان اليوم السبت، العدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن استمرار الاحتلال وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية، وتصعيد وتيرة اعتداءاته وجرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحرمانه من حقوقه المشروعة السبب الرئيس في عدم الاستقرار.

وحمّلت المنظمة الاحتلال مسؤولية التصعيد، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورعاية عملية سياسية جادة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

07/10/2023 20:49:41