التعاون الإسلامي تدين العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ قلقها إزاء التطورات الميدانية والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودانت المنظمة، في بيان اليوم السبت، العدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن استمرار الاحتلال وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية، وتصعيد وتيرة اعتداءاته وجرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحرمانه من حقوقه المشروعة السبب الرئيس في عدم الاستقرار.
وحمّلت المنظمة الاحتلال مسؤولية التصعيد، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورعاية عملية سياسية جادة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
07/10/2023 20:49:41
MENAFN07102023000117011021ID1107205895
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