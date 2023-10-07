استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 7 تشرين الأول (بترا)- استشهد طفل فلسطيني عند المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية يدعى أحمد عبد الناصر رابي (13 عاما)، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، إن الطفل أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في البطن خلال مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.
وبارتقاء الطفل رابي، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ صباح اليوم إلى أربعة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
07/10/2023 20:31:14
MENAFN07102023000117011021ID1107205893
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