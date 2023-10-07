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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية

10/7/2023 2:30:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 7 تشرين الأول (بترا)- استشهد طفل فلسطيني عند المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية يدعى أحمد عبد الناصر رابي (13 عاما)، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، إن الطفل أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في البطن خلال مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.
وبارتقاء الطفل رابي، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ صباح اليوم إلى أربعة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
07/10/2023 20:31:14

MENAFN07102023000117011021ID1107205893

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