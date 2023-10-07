المغرب تعرب عن قلقها العميق لتدهور الأوضاع في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- أعربت المملكة المغربية عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة، ودانت استهداف المدنيين من أي جهة كانت.
وقالت المغرب، في بيان صحفي وزعته السفارة المغربية في عمان اليوم السبت، أنها لطالما حذرت من تداعيات الانسداد السياسي لعملية السلام في المنطقة ومن مخاطر تزايد الاحتقان والتوتر نتيجة لذلك.
ودعت إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة.
وأكدت المملكة المغربية، التي يرأس جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، أن نهج الحوار والمفاوضات يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ هـ ح
07/10/2023 20:29:26
MENAFN07102023000117011021ID1107205892
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