المغرب تعرب عن قلقها العميق لتدهور الأوضاع في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- أعربت المملكة المغربية عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة، ودانت استهداف المدنيين من أي جهة كانت.

وقالت المغرب، في بيان صحفي وزعته السفارة المغربية في عمان اليوم السبت، أنها لطالما حذرت من تداعيات الانسداد السياسي لعملية السلام في المنطقة ومن مخاطر تزايد الاحتقان والتوتر نتيجة لذلك.

ودعت إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة.

وأكدت المملكة المغربية، التي يرأس جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، أن نهج الحوار والمفاوضات يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

--(بترا)

ص خ/ب ع/ هـ ح

07/10/2023 20:29:26