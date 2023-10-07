مجلس الأعيان يُدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 7 تشرين الأول (بترا)– دان مجلس الأعيان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات التي يرتكبها جيش الاحتلال في القطاع والضفة الغربية وانتهاكاته المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد المجلس، في بيان أصدره مساء اليوم السبت، رئيس مجلس الأعيان بالإنابة الدكتور عبدالله النسور، "أن استمرار هذه الممارسات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ستكون لها تبعات كبيرة تعمل على زيادة التصعيد والتوتر والعنف، وعلى إسرائيل وقف هذه الاعتداءات السافرة".

وطالب المجتمع الدولي بعدم الصمت والسكوت على جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية.

وقال العين النسور "إننا في مجلس الأعيان نؤكد دعمنا المطلق لجميع الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة، وتصدي جلالته الحازم لجميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

ودعا إلى توحيد الصف العربي بموقف فاعل لدعم الشعب الفلسطيني في تصديه للغطرسة الإسرائيلية ولمساندة الجهود، التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني على الصعد كافة نصرة لفلسطين وقضية شعبها العادلة.

وبين رئيس مجلس الأعيان بالإنابة أن استمرار إسرائيل بهذا النهج العدواني وهذه الممارسات تجاه الشعب الفلسطيني، سيقود المنطقة والعالم إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، مؤكدًا أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وبما يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه.

--(بترا)

م ش/ب ع/هـ ح

07/10/2023 20:26:59