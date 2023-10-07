الاحتلال الإسرائيلي يوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء

غزة 7 تشرين الأول (بترا)- قالت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي إن وزير الطاقة والبنية التحتية، عضو الكنيست يسرائيل كاتس، وقع قرارا يقضي بإيقاف شركة الكهرباء الإسرائيلية عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء. وكانت شركة توزيع الكهرباء قي قطاع غزة أعلنت عن تعطل جميع الخطوط الإسرائيلية، وان وصل الكهرباء سيكون لـ 4 ساعات مقابل فصلها لمدة 12 ساعة. --(بترا) ب ع/ 07/10/2023 20:06:36

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