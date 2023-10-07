فتح معبر رفح في الاتجاهين غدا
التاريخ
10/7/2023 2:30:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول (بترا)- أعلنت منصة الجبهة الداخلية في قطاع غزة أن معبر رفح بين القطاع ومصر سيعمل كالمعتاد في الاتجاهين يوم غد الأحد.
وكان المعبر أغلق الخميس الماضي؛ بسبب إجازة رسمية لدى الجانب المصري، فيما أغلق الجمعة والسبت بسبب الإجازة الأسبوعية.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
07/10/2023 19:58:37
MENAFN07102023000117011021ID1107205889
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