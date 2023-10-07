فتح معبر رفح في الاتجاهين غدا

غزة 7 تشرين الأول (بترا)- أعلنت منصة الجبهة الداخلية في قطاع غزة أن معبر رفح بين القطاع ومصر سيعمل كالمعتاد في الاتجاهين يوم غد الأحد. وكان المعبر أغلق الخميس الماضي؛ بسبب إجازة رسمية لدى الجانب المصري، فيما أغلق الجمعة والسبت بسبب الإجازة الأسبوعية. --(بترا) ب ع/هـ ح 07/10/2023 19:58:37

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