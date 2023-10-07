الناطق باسم القسام: عشرات الأسرى من الضباط والجنود بقبضة الكتائب

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الأول (بترا)- أمجد الشوا- قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة: نبشّر أسرانا وأبناء الشعب الفلسطيني أن في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود.

وأضاف أن هؤلاء الأسرى من الضباط والجنود حرى تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة.

--(بترا)

ب ع/هـ ح

07/10/2023 19:45:18