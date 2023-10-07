الناطق باسم القسام: عشرات الأسرى من الضباط والجنود بقبضة الكتائب

الناطق باسم القسام: عشرات الأسرى من الضباط والجنود بقبضة الكتائب
التاريخ
10/7/2023 2:30:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول (بترا)- أمجد الشوا- قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة: نبشّر أسرانا وأبناء الشعب الفلسطيني أن في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود.
وأضاف أن هؤلاء الأسرى من الضباط والجنود حرى تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
07/10/2023 19:45:18
MENAFN07102023000117011021ID1107205888
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.