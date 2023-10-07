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الناطق باسم القسام: عشرات الأسرى من الضباط والجنود بقبضة الكتائب

10/7/2023 2:30:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الأول (بترا)- أمجد الشوا- قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة: نبشّر أسرانا وأبناء الشعب الفلسطيني أن في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود.
وأضاف أن هؤلاء الأسرى من الضباط والجنود حرى تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
07/10/2023 19:45:18

MENAFN07102023000117011021ID1107205888

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