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مسؤول أممي يطالب بوقف القتال في فلسطين

10/7/2023 2:30:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 7 تشرين الأول (بترا)- أعرب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، عن قلقه البالغ إزاء الأحداث المتصاعدة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال غريفيث في بيان مقتضب صدر باسمه اليوم السبت، إن العنف الحاصل اليوم بين الإسرائيليين والفلسطينيين ليس حلا، مناشدا "جميع الأطراف وقف القتال فوراً وحماية المدنيين في كل مكان وفي كل الأوقات".
وأضاف إن "عدم الجنوح نحو وقف كامل لإطلاق النار لن يؤدي إلا إلى المزيد من إراقة الدماء وسقوط القتلى."
-- (بترا)
م د/ب ع
07/10/2023 19:34:59

MENAFN07102023000117011021ID1107205887

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