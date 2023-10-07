مسؤول أممي يطالب بوقف القتال في فلسطين

مسؤول أممي يطالب بوقف القتال في فلسطين
التاريخ
10/7/2023 2:30:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 7 تشرين الأول (بترا)- أعرب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، عن قلقه البالغ إزاء الأحداث المتصاعدة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال غريفيث في بيان مقتضب صدر باسمه اليوم السبت، إن العنف الحاصل اليوم بين الإسرائيليين والفلسطينيين ليس حلا، مناشدا "جميع الأطراف وقف القتال فوراً وحماية المدنيين في كل مكان وفي كل الأوقات".
وأضاف إن "عدم الجنوح نحو وقف كامل لإطلاق النار لن يؤدي إلا إلى المزيد من إراقة الدماء وسقوط القتلى."
-- (بترا)
م د/ب ع
07/10/2023 19:34:59
MENAFN07102023000117011021ID1107205887
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