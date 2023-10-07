اختتام مسابقة العقبة للخط العربي الموسم الثالث

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العقبة 7 تشرين الأول (بترا)-امين المعايطة-اختتمت مسابقة العقبة للخط العربي الموسم الثالث بهدف حفظ التراث العربي والإسلامي في مجال الخط وتمكين الشباب من الانخراط في هذا الفن الجميل.

وخلال الحفل الذي رعاه، أمين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش، قال مدير مديرية ثقافة العقبة طارق البدور إن المسابقة انطلقت بتنظيم من جمعية أمواج للثقافة والفنون لتشجيع الشباب على الاهتمام بالخط العربي وتنمية مواهبهم، لافتا إلى أن المسابقة تأتي ضمن رسالة الوزارة لرعاية وتنمية المواهب وحماية القيمة الثقافية للخط العربي الذي يعد من الصناعات الثقافية الإبداعية التي تضمنتها استراتيجية الوزارة للأعوام 2023-2027. ولوضع العقبة على قائمة المدن الأردنية الراعية للخط العربي.

وقال رئيس جمعية أمواج للثقافة والفنون الخطاط ياسر الجرابعة إن المسابقة (دورة الخطاط عبد القادر الشهابي) جاءت مختلفة عن أنماط المسابقات الثقافية المعتادة لأن المتسابق أو الفنان يكتب مباشرة أمام لجنة التحكيم بعد تزويده بكل المستلزمات الخاصة بالكتابة.

وأضاف أن المسابقة تقتصر على الأردنيين من عمر 18 عاما إلى 45 ولنوع واحد فقط من الخطوط ( الثلث أو النسخ أو الديواني ) ، كما جرى تحديد نصوص ثابتة لكل نوع من هذه الخطوط في تعليمات المسابقة، واستضافة الفائزين إلى العقبة للمراحل النهائية للتقييم أمام اللجنة في العقبة.

ولفت إلى أن هذا الموسم ولأسلوب المسابقة الفريد كانت هنالك مشاركات من دولة فلسطين للتشبيك والتمرين على أسلوب المسابقة خاصة أن المسابقة تستغرق ثماني ساعات تختبر إدارة المتسابق للوقت وضبط اللوحة وميزان الأسطر وجمالية العمل.

بدوره، ذكر رئيس لجنة التحكيم الخطاط العراقي الدكتور مثنى العبيدي أن هذا النوع من المسابقات يكشف المستوى الحقيقي للخطاط وطريقة المتسابق في ضبط اللوحة وميزان السطر وجمالية العمل .

وفاز بخط الثلث الخطاط ابراهيم النوايشة وفي خط الديواني الخطاط سامي المعايطة وفي خط النسخ الخطاط عبد الرحمن محمد الملع .

يذكر أن المسابقة تعتمد سنويا اسم خطاط كانت له بصمات واضحة في مسيرة الخط على مستوى العالم العربي والإسلامي، وجاءت دورة 2023 باسم الخطاط الفلسطيني عبدالقادر الشهابي الذي زينت خطوطه جدران المسجد الأقصى المبارك.

--(بترا)

ا م

07/10/2023 19:20:48