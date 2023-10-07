اختتام مسابقة العقبة للخط العربي الموسم الثالث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 7 تشرين الأول (بترا)-امين المعايطة-اختتمت مسابقة العقبة للخط العربي الموسم الثالث بهدف حفظ التراث العربي والإسلامي في مجال الخط وتمكين الشباب من الانخراط في هذا الفن الجميل.
وخلال الحفل الذي رعاه، أمين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش، قال مدير مديرية ثقافة العقبة طارق البدور إن المسابقة انطلقت بتنظيم من جمعية أمواج للثقافة والفنون لتشجيع الشباب على الاهتمام بالخط العربي وتنمية مواهبهم، لافتا إلى أن المسابقة تأتي ضمن رسالة الوزارة لرعاية وتنمية المواهب وحماية القيمة الثقافية للخط العربي الذي يعد من الصناعات الثقافية الإبداعية التي تضمنتها استراتيجية الوزارة للأعوام 2023-2027. ولوضع العقبة على قائمة المدن الأردنية الراعية للخط العربي.
وقال رئيس جمعية أمواج للثقافة والفنون الخطاط ياسر الجرابعة إن المسابقة (دورة الخطاط عبد القادر الشهابي) جاءت مختلفة عن أنماط المسابقات الثقافية المعتادة لأن المتسابق أو الفنان يكتب مباشرة أمام لجنة التحكيم بعد تزويده بكل المستلزمات الخاصة بالكتابة.
وأضاف أن المسابقة تقتصر على الأردنيين من عمر 18 عاما إلى 45 ولنوع واحد فقط من الخطوط ( الثلث أو النسخ أو الديواني ) ، كما جرى تحديد نصوص ثابتة لكل نوع من هذه الخطوط في تعليمات المسابقة، واستضافة الفائزين إلى العقبة للمراحل النهائية للتقييم أمام اللجنة في العقبة.
ولفت إلى أن هذا الموسم ولأسلوب المسابقة الفريد كانت هنالك مشاركات من دولة فلسطين للتشبيك والتمرين على أسلوب المسابقة خاصة أن المسابقة تستغرق ثماني ساعات تختبر إدارة المتسابق للوقت وضبط اللوحة وميزان الأسطر وجمالية العمل.
بدوره، ذكر رئيس لجنة التحكيم الخطاط العراقي الدكتور مثنى العبيدي أن هذا النوع من المسابقات يكشف المستوى الحقيقي للخطاط وطريقة المتسابق في ضبط اللوحة وميزان السطر وجمالية العمل .
وفاز بخط الثلث الخطاط ابراهيم النوايشة وفي خط الديواني الخطاط سامي المعايطة وفي خط النسخ الخطاط عبد الرحمن محمد الملع .
يذكر أن المسابقة تعتمد سنويا اسم خطاط كانت له بصمات واضحة في مسيرة الخط على مستوى العالم العربي والإسلامي، وجاءت دورة 2023 باسم الخطاط الفلسطيني عبدالقادر الشهابي الذي زينت خطوطه جدران المسجد الأقصى المبارك.
--(بترا)
ا م
07/10/2023 19:20:48
MENAFN07102023000117011021ID1107205886
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