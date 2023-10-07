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جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن فلسطين

10/7/2023 2:30:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 7 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم غد الأحد، جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.
ودعت البرازيل، التي تترأس المجلس لهذا الشهر، إلى الجلسة الطارئة، علما بأن المجلس سيعقد جلسته الشهرية المعتادة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
07/10/2023 19:18:13

MENAFN07102023000117011021ID1107205885

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