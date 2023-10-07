جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن فلسطين

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن فلسطين
التاريخ
10/7/2023 2:30:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 7 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم غد الأحد، جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.
ودعت البرازيل، التي تترأس المجلس لهذا الشهر، إلى الجلسة الطارئة، علما بأن المجلس سيعقد جلسته الشهرية المعتادة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
07/10/2023 19:18:13
MENAFN07102023000117011021ID1107205885
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