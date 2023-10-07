إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين الجامعات والتخصصات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان7 تشرين الأول(بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة.

وقالت الوزارة إن عدد هذه الطلبات 654 طلبا، وإنه يمكن التعرف على نتيجة طلب الانتقال بالدخول إلى الرابط:

الوزارة، الطلبة الذين جرى الموافقة لهم على الانتقال إلى متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات المعنية للتعرف على مواعيد استكمال إجراءات التسجيل.

--(بترا)

أ ر/ ن ح/ هـ ح

07/10/2023 19:16:22