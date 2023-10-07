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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي البيرة

10/7/2023 2:30:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 7 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إثر مواجهات عنيفة اندلعت على حاجز بيت إيل العسكري شمالي مدينة البيرة.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن شابا استشهد برصاص الاحتلال عند مدخل الشمالي لمدينة البيرة، وهو عمرو جبران من بلدة بيتونيا برام الله.
وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن 8 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات المستمرة عند مدخل البيرة الشمالي؛ رفضًا لاعتداءات الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ هـ ح
07/10/2023 19:15:17

MENAFN07102023000117011021ID1107205883

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