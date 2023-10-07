استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي البيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 7 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إثر مواجهات عنيفة اندلعت على حاجز بيت إيل العسكري شمالي مدينة البيرة.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن شابا استشهد برصاص الاحتلال عند مدخل الشمالي لمدينة البيرة، وهو عمرو جبران من بلدة بيتونيا برام الله.
وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن 8 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات المستمرة عند مدخل البيرة الشمالي؛ رفضًا لاعتداءات الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ هـ ح
07/10/2023 19:15:17
MENAFN07102023000117011021ID1107205883
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.