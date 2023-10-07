طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مناطق في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول (بترا)- واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية على مختلف مناطق قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أرضًا شرقي حي الزيتون شرق غزة، وأخرى على جبل الكاشف شرقي حي التفاح، شرقي مدينة غزة وأراض زراعية شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا يتبع للمقاومة جنوب مدينة غزة وموقع بدر التابع لكتائب القسام في مخيم الشاطئ غرب غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال مركز الهاشم للتنمية البشرية قرب دوار الشيخ زايد شمالي قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش
07/10/2023 19:11:32
MENAFN07102023000117011021ID1107205882
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