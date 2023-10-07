طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مناطق في قطاع غزة

غزة 7 تشرين الأول (بترا)- واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية على مختلف مناطق قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أرضًا شرقي حي الزيتون شرق غزة، وأخرى على جبل الكاشف شرقي حي التفاح، شرقي مدينة غزة وأراض زراعية شرق بيت حانون شمال قطاع غزة. كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا يتبع للمقاومة جنوب مدينة غزة وموقع بدر التابع لكتائب القسام في مخيم الشاطئ غرب غزة. وقصفت طائرات الاحتلال مركز الهاشم للتنمية البشرية قرب دوار الشيخ زايد شمالي قطاع غزة. وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. --(بترا) ا ش 07/10/2023 19:11:32

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