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روسيا: حل النزاع في الشرق الأوسط بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

10/7/2023 2:30:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 7 تشرين الأول (بترا) -أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن وقف التصعيد في الشرق الأوسط يتمثل بإقامة دولة فلسطنيية عاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود عام 1967.
وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي "موسكو تؤكد موقفها الثابت بأن حل النزاع في الشرق الأوسط، من خلال إقامة عملية تفاوضية كاملة على الأسس القانونية الدولية، والتي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل".
--(بترا)
س ح/ف ج
07/10/2023 19:07:09

MENAFN07102023000117011021ID1107205881

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