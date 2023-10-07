اجتماع يبحث سبل تحسين ممارسات إدارة النفايات الصلبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 تشرين الاول (بترا) - بحثت جمعية العمل البيئي بالتعاون مع بلدية الشعلة في لواء بني كنانة بمحافظة اربد، خلال اجتماع اليوم السبت سبل التعاون في مجال تحسين وبناء القدرات والتوعية بشأن ممارسات إدارة النفايات الصلبة .
وقال رئيس الجمعية المهندس فاروق الهزايمة إن الاجتماع يهدف إلى زيادة الوعي بممارسات إدارة النفايات الصلبة، و التشجيع على فرز النفايات من مصدرها و إعادة تدويرها والاستفادة منها، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب المواطنين على فصل المواد القابلة لإعادة التدوير من المصدر ما يسهم في تحفيز التغير السلوكي على مستوى المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية.
من جانبه ، أشار رئيس بلدية الشعلة المهندس معاوية الخزاعلة إلى أن البلدية مستعدة لاي مبادرة أو مشروع يهدف إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وزيادة الوعي وتحقيق التأثير الإيجابي، وتخفيف الضغط على الخدمات العامة.
--(بترا)
ا.ح /ف ج
07/10/2023 19:04:44
MENAFN07102023000117011021ID1107205880
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