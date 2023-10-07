اجتماع يبحث سبل تحسين ممارسات إدارة النفايات الصلبة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 تشرين الاول (بترا) - بحثت جمعية العمل البيئي بالتعاون مع بلدية الشعلة في لواء بني كنانة بمحافظة اربد، خلال اجتماع اليوم السبت سبل التعاون في مجال تحسين وبناء القدرات والتوعية بشأن ممارسات إدارة النفايات الصلبة .

وقال رئيس الجمعية المهندس فاروق الهزايمة إن الاجتماع يهدف إلى زيادة الوعي بممارسات إدارة النفايات الصلبة، و التشجيع على فرز النفايات من مصدرها و إعادة تدويرها والاستفادة منها، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب المواطنين على فصل المواد القابلة لإعادة التدوير من المصدر ما يسهم في تحفيز التغير السلوكي على مستوى المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه ، أشار رئيس بلدية الشعلة المهندس معاوية الخزاعلة إلى أن البلدية مستعدة لاي مبادرة أو مشروع يهدف إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وزيادة الوعي وتحقيق التأثير الإيجابي، وتخفيف الضغط على الخدمات العامة.

--(بترا)

ا.ح /ف ج

07/10/2023 19:04:44