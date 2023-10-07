استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في أريحا

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 7 تشرين أول (بترا)- استشهد فلسطيني، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل مدينة أريحا مساء اليوم السبت.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، باستشهاد الشاب كرم ناصر العايدي (22 عاما) من مخيم عين السلطان، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، كما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في يده وقدمه، ووصفت إصابته بالمتوسطة. وكانت قوات الاحتلال أغلقت مدخل أريحا الشمالي في وقت سابق اليوم ومنعت المواطنين من الخروج عبره، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها للتضييق على المواطنين.

--(بترا)

م . ف/ن ح/ هـ ح

07/10/2023 18:53:05