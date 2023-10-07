استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في أريحا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 7 تشرين أول (بترا)- استشهد فلسطيني، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل مدينة أريحا مساء اليوم السبت.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، باستشهاد الشاب كرم ناصر العايدي (22 عاما) من مخيم عين السلطان، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، كما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في يده وقدمه، ووصفت إصابته بالمتوسطة. وكانت قوات الاحتلال أغلقت مدخل أريحا الشمالي في وقت سابق اليوم ومنعت المواطنين من الخروج عبره، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها للتضييق على المواطنين.
--(بترا)
م . ف/ن ح/ هـ ح
07/10/2023 18:53:05
MENAFN07102023000117011021ID1107205879
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