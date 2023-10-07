الأميرة بسمة بنت طلال ترعى بازار السلك الدبلوماسي الخيري السنوي لمبرة أم الحسين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، اليوم السبت، بازار السلك الدبلوماسي الخيري السنوي الــ 59 لمبرة أم الحسين، بمشاركة ما يزيد على 41 هيئة دبلوماسية.

ويجسد البازار، الذي يخصص ريعه لدعم مبرة أم الحسين، معاني التكافل والتضامن لتوفير المساعدة والدعم للأطفال الأيتام والمحتاجين في المبرة، وتمكينها من تطوير الخدمات والبرامج التعليمية التي تقدمها للأطفال.

وفي كلمة لسموها في افتتاح البازار في مدينة الحسين للشباب، بحضور سفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية المشاركة، أكدت أهمية هذا الحدث الخيري لما يشكله من دعم للمبرة لتمكينها من استدامة رسالتها الإنسانية والخيرية وتطوير خدماتها المتنوعة المقدمة للأطفال المستهدفين.

وقالت سموها إن مشاركة السلك الدبلوماسي في البازار كل عام، تجسد روح العمل الخيري النبيل والهادف، وتعكس كذلك قيم التكافل بين الناس خدمة للأهداف الإنسانية النبيلة، معربة عن تقديرها لجميع السفارات والهيئات الدبلوماسية المشاركة في البازار.

بدورها، قالت المديرة التنفيذية للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، فرح الداغستاني، إن المبرة تتطلع إلى زيادة الأعداد المشمولة برعايتها، وتوفير بيئة ممكنة لهم، بما فيها الخدمات التعليمية والمعرفية والصحية وتطوير مهاراتهم، من خلال تطوير نهج تعليمي شامل، إضافة إلى تنفيذ برامج توعوية مجتمعية شاملة في المناطق المحيطة بالمبرة، في إطار شراكتها مع المجتمع المحلي.

وبينت أن المبرة أصبحت خلال مسيرتها الممتدة منذ تأسيسها عام 1958، ونتيجة لدعم الشركاء، بيتا آمنا للأطفال الأيتام الذين تعاني أسرهم ظروفا معيشية واقتصادية قاسية، وتعمل بشكل نموذجي على تأهيلهم وتطوير معارفهم ومهاراتهم ودمجهم في المجتمع ليصبحوا فاعلين وقادرين على مواجهة التحديات.

وأشارت إلى التعاون مع المؤسسات الرسمية والأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص.

بدوره، أكد سفير مملكة البحرين، أحمد بن يوسف الرويعي، في كلمة السلك الدبلوماسي، أهمية البازار ومسيرته الحافلة بالعمل الخيري والتطوعي والاجتماعي، وما يعكسه من معاني التبادل الثقافي والاعتزاز بالقيم الإنسانية.

وقال إن البازار يعكس المسؤولية الاجتماعية التي تحرص عليها الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي، والتزامه الأخلاقي والإنساني نحو أطفال مبرة أم الحسين، وتقديم كل ما يمكن من مساعدة ودعم لها، انطلاقا من الأهداف الإنسانية والخيرية للمبرة.

وجالت سموها، برفقة سفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية في أروقة البازار، حيث اطلعت على المعروضات التي تضمنها وشملت منتوجات وصناعات يدوية ومأكولات جسدت التنوع الثقافي والحضاري العالمي، فيما حضرت عددا من الفقرات الفلكلورية الشعبية لعدد من الدول المشاركة التي تضمنها البازار.

ويعد بازار السلك الدبلوماسي ملتقى خيريا سنويا للهيئات الدبلوماسية المشاركة، اعتادت عمان على احتضانه، وحدثا يعكس المعاني الإنسانية التي تجتمع عليها البشرية، فيما يشكل فرصة لالتقاء الحضارات والثقافات العالمية.

وشهد البازار إقبالا كبيرا من المواطنين الذين اكتظت بهم أجنحنه ورأوا فيه مناسبة للتعرف على الثقافات والحضارات العالمية المتنوعة.

--(بترا)

م خ/ ن ح/ هـ ح

07/10/2023 18:57:06