اتفاقية لبيع وتطوير مشروع قرية مرجان المهندسين بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 7 تشرين الأول (بترا)- وقعت شركة تطوير العقبة ونقابة المهندسين ملحق اتفاقية نقل ملكية مشروع مرجان المهندسين للمستفيدين، وتمديد فترة المشروع لنهاية عام 2025.
وثمن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، التعاون بين الجانبين وحرص النقابة على توفير مشاريع وقطع أراض خدمة لمنتسبيها.
وشدد الصفدي على أهمية تنفيذ المشروع الذي سيعكس في حال اكتماله الوجه الحضاري لمدينة العقبة السياحية، كونه سينفذ ضمن مخطط شمولي متميز ويوفر مساحات مناسبة ومناطق تجارية وخدمات وحدائق ومرافق متنوعة تخدم السكان بشكل عصري وحديث.
بدوره، أشار نقيب المهندسين، أحمد سمارة، إلى أن النقابة وقعت سابقا اتفاقية مع شركة تطوير العقبة لشراء وتطوير 400 دونم بجانب الجامعة الأردنية.
وبين أن النقابة أنهت أعمال البنية التحتية للمشروع بتكلفة تقدر بـ8 ملايين دينار، وجرى توزيع أكثر من 80 بالمئة من الأراضي السكنية، و خصصت المرحلة الأولى للبيع فقط للمهندسين.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مرجان العقبة، المهندس صخر الكلوب، إن المشروع يقع على مساحة 400 دونم، وجرى تطوير كامل بنيته التحتية من فتح وتعبيد الشوارع، وإنجاز تمديد الصرف الصحي وشبكة الكهرباء ذات الضغط المتوسط والمنخفض، فيما يجري حاليا تنفيذ عطاء الإنارة للشوارع الداخلية في المشروع.
وبين أن المشروع من أهم مشاريع التطوير العقاري في منطقة التوسعة الشمالية لمدينة العقبة، إذ سيستفيد منه 350 مهندسا ومهندسة، وباشر بعضهم بالبناء والتطوير على الأراضي المخصصة لهم.
--(بترا)
ا م/ ن ح/ هـ ح
07/10/2023 18:46:01
MENAFN07102023000117011021ID1107205877
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