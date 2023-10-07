اتفاقية لبيع وتطوير مشروع قرية مرجان المهندسين بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 7 تشرين الأول (بترا)- وقعت شركة تطوير العقبة ونقابة المهندسين ملحق اتفاقية نقل ملكية مشروع مرجان المهندسين للمستفيدين، وتمديد فترة المشروع لنهاية عام 2025.

وثمن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، التعاون بين الجانبين وحرص النقابة على توفير مشاريع وقطع أراض خدمة لمنتسبيها.

وشدد الصفدي على أهمية تنفيذ المشروع الذي سيعكس في حال اكتماله الوجه الحضاري لمدينة العقبة السياحية، كونه سينفذ ضمن مخطط شمولي متميز ويوفر مساحات مناسبة ومناطق تجارية وخدمات وحدائق ومرافق متنوعة تخدم السكان بشكل عصري وحديث.

بدوره، أشار نقيب المهندسين، أحمد سمارة، إلى أن النقابة وقعت سابقا اتفاقية مع شركة تطوير العقبة لشراء وتطوير 400 دونم بجانب الجامعة الأردنية.

وبين أن النقابة أنهت أعمال البنية التحتية للمشروع بتكلفة تقدر بـ8 ملايين دينار، وجرى توزيع أكثر من 80 بالمئة من الأراضي السكنية، و خصصت المرحلة الأولى للبيع فقط للمهندسين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مرجان العقبة، المهندس صخر الكلوب، إن المشروع يقع على مساحة 400 دونم، وجرى تطوير كامل بنيته التحتية من فتح وتعبيد الشوارع، وإنجاز تمديد الصرف الصحي وشبكة الكهرباء ذات الضغط المتوسط والمنخفض، فيما يجري حاليا تنفيذ عطاء الإنارة للشوارع الداخلية في المشروع.

وبين أن المشروع من أهم مشاريع التطوير العقاري في منطقة التوسعة الشمالية لمدينة العقبة، إذ سيستفيد منه 350 مهندسا ومهندسة، وباشر بعضهم بالبناء والتطوير على الأراضي المخصصة لهم.

--(بترا)

ا م/ ن ح/ هـ ح

07/10/2023 18:46:01