طائرات الاحتلال تدمر برجا سكنيا وسط غزة

غزة 7 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي برجا سكنيا وسط مدينة غزة. وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ، برج فلسطين المكون من 14 طابقًا في شارع الشهداء وسط غزة وقامت بتدميره بشكل كامل. --(بترا) أ ش/ ن ح/ هـ ح 07/10/2023 18:41:50

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