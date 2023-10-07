طائرات الاحتلال تدمر برجا سكنيا وسط غزة

طائرات الاحتلال تدمر برجا سكنيا وسط غزة
التاريخ
10/7/2023 2:30:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي برجا سكنيا وسط مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ، برج فلسطين المكون من 14 طابقًا في شارع الشهداء وسط غزة وقامت بتدميره بشكل كامل.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/ هـ ح
07/10/2023 18:41:50
MENAFN07102023000117011021ID1107205876
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