مشاركة أردنية في مؤتمر الحضارة العربية الإسلامية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 7 تشرين الأول (بترا)-شاركت رئيسة الإتحاد النسائي الاردني/ فرع الطفيلة الدكتورة حنان الخريسات في أعمال مؤتمر "الحضارة العربية الإسلامية - رؤى ومناهج متنوعة: دراسة للجذور والنشأة والهوية والمصير (الثابت والمتغير)، والذي عقد عبر منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا على مدار ثلاثة أيام .
وقالت الدكتورة الخريسات إنها عرضت خلال مشاركتها في المؤتمر لدور الأردن في المحافظة على الإرث التاريخي والحضاري والثقافي الاسلامي، والإسهام في نشر الوعي الثقافي للحضارة الإسلامية.
واضافت أن المؤتمر الذي نظمه مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية ومقره بريطانيا ناقش قضايا تتعلق بالتيارات العقلية والفكرية في الحضارة العربية الإسلامية والتعدديات الثقافية ومكانتها فيها، ودور المدن في ترسيخ ثقافة العمران وقيم التحضر، وإشكالية الكتابة عنها في أدبيات المؤرخين الغربيين.
وأشارت إلى أن المؤتمر هدف إلى رصد وتحليل ونقد رؤى ومنهجيات الدراسات المعاصرة المدونة باللغات الأجنبية، واللغة العربية، التي تناولت نشأة الحضارة العربية الإسلامية، وأبعاد تأثّرها بالحضارات القديمة التي سبقتها، وكانت قائمة في محيطها الحيوي؛ قريبة وبعيدة، بما فيها الكيانات الحضرية التي كانت قائمة في الجزيرة العربية.
وأوضحت أن أوراق العمل قدمت قراءة جديدة لحركة التمدن، تصوّب وتستكمل ما انتهت إليه الدراسات السابقة المدونة باللغة العربية واللغات الأخرى، وتؤسس لفهم أكثر اقتراباً من الحقيقة التاريخية لتلك الحركة، وفق المعطيات المستجدة والمكتشفات الأثرية، خاصة ما يتطلّب منها إعادة النظر في قراءته، وقراءة ما لم يخضع للتحليل والتفكيك والدراسة منه، أو مما اكتشف منها في العصر الحالي.
--( بترا)
س.م
07/10/2023 18:22:18
MENAFN07102023000117011021ID1107205875
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