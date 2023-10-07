مشاركة أردنية في مؤتمر الحضارة العربية الإسلامية

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 7 تشرين الأول (بترا)-شاركت رئيسة الإتحاد النسائي الاردني/ فرع الطفيلة الدكتورة حنان الخريسات في أعمال مؤتمر "الحضارة العربية الإسلامية - رؤى ومناهج متنوعة: دراسة للجذور والنشأة والهوية والمصير (الثابت والمتغير)، والذي عقد عبر منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا على مدار ثلاثة أيام .

وقالت الدكتورة الخريسات إنها عرضت خلال مشاركتها في المؤتمر لدور الأردن في المحافظة على الإرث التاريخي والحضاري والثقافي الاسلامي، والإسهام في نشر الوعي الثقافي للحضارة الإسلامية.

واضافت أن المؤتمر الذي نظمه مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية ومقره بريطانيا ناقش قضايا تتعلق بالتيارات العقلية والفكرية في الحضارة العربية الإسلامية والتعدديات الثقافية ومكانتها فيها، ودور المدن في ترسيخ ثقافة العمران وقيم التحضر، وإشكالية الكتابة عنها في أدبيات المؤرخين الغربيين.

وأشارت إلى أن المؤتمر هدف إلى رصد وتحليل ونقد رؤى ومنهجيات الدراسات المعاصرة المدونة باللغات الأجنبية، واللغة العربية، التي تناولت نشأة الحضارة العربية الإسلامية، وأبعاد تأثّرها بالحضارات القديمة التي سبقتها، وكانت قائمة في محيطها الحيوي؛ قريبة وبعيدة، بما فيها الكيانات الحضرية التي كانت قائمة في الجزيرة العربية.

وأوضحت أن أوراق العمل قدمت قراءة جديدة لحركة التمدن، تصوّب وتستكمل ما انتهت إليه الدراسات السابقة المدونة باللغة العربية واللغات الأخرى، وتؤسس لفهم أكثر اقتراباً من الحقيقة التاريخية لتلك الحركة، وفق المعطيات المستجدة والمكتشفات الأثرية، خاصة ما يتطلّب منها إعادة النظر في قراءته، وقراءة ما لم يخضع للتحليل والتفكيك والدراسة منه، أو مما اكتشف منها في العصر الحالي.

--( بترا)

س.م

07/10/2023 18:22:18

