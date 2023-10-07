اختتام برنامج ريادة الأعمال باستخدام التكنولوجيا في الكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 7 تشرين الأول (بترا)- اختتم نادي الإبداع في محافظة الكرك اليوم السبت، برنامج ريادة الأعمال باستخدام التكنولوجيا بمشاركة متطوعات من مختلف أنحاء المحافظة وإشراف المدربة ظلال شمايلة.

وأوضحت إدارة النادي أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين وتطوير القدرات النسائية في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا وتمكينهن بالمعرفة والمهارات اللازمة للبدء بمشروع خاص في عالم التكنولوجيا.

وأضافت أن البرنامج ساعد المشاركات على كيفية تطوير الأفكار الإبداعية، وإنشاء نموذج العمل الخاص بهن، واستخدام التكنولوجيا بفعالية لتحقيق النجاح في عالم الأعمال.

-- (بترا)

م ع

07/10/2023 18:17:51