اختتام برنامج ريادة الأعمال باستخدام التكنولوجيا في الكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 7 تشرين الأول (بترا)- اختتم نادي الإبداع في محافظة الكرك اليوم السبت، برنامج ريادة الأعمال باستخدام التكنولوجيا بمشاركة متطوعات من مختلف أنحاء المحافظة وإشراف المدربة ظلال شمايلة.
وأوضحت إدارة النادي أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين وتطوير القدرات النسائية في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا وتمكينهن بالمعرفة والمهارات اللازمة للبدء بمشروع خاص في عالم التكنولوجيا.
وأضافت أن البرنامج ساعد المشاركات على كيفية تطوير الأفكار الإبداعية، وإنشاء نموذج العمل الخاص بهن، واستخدام التكنولوجيا بفعالية لتحقيق النجاح في عالم الأعمال.
-- (بترا)
م ع
07/10/2023 18:17:51
MENAFN07102023000117011021ID1107205874
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.