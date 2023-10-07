شباب البلقاء تختتم معسكر مراحل المنهاج الكشفي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 7 تشرين الأول(بترا)- اختتمت مديرية شباب محافظة البلقاء اليوم السبت، فعاليات معسكر مراحل المنهاج الكشفي في معسكر الحسين للشباب في السرو.
وقال مدير شباب محافظة البلقاء عدنان العجارمة إن المعسكر اشتمل على مجموعة من البرامج المتنوعة التي تلبي احتياجات الكشاف وفق مرحلته السنية تحقيقاً لمبادئ الحركة الكشفية من خلال نشاطات وبرامج متنوعة تهدف إلى إشباع روح الإبداع لدى الفرد وتدعيم روابط الصداقة بين الأفراد من خلال الأعمال الجماعية وتعويد الكشاف على الأخلاق الحميدة من خلال السلوك الشخصي.
وأضاف أن المعسكرات عملت على تنمية روح البحث والاكتشاف واكتساب مهارات ومعلومات جديدة وغرس الانتماء والولاء الوطني لدى الفرد والتدرج التعليمي والتخطي لمراتب الكشفية.
وتضمن المعسكر ورشات تدريبية حول الحركة الكشفية ومبادئها ومراحلها وأهميتها ودورها في صقل شخصية الشباب والأهداف التربوية للكشافة، بالإضافة إلى الأناشيد والألعاب الكشفية والأعمال التطوعية والمسابقات الثقافية المتنوعة.
--(بترا)
أع
07/10/2023 18:15:23
MENAFN07102023000117011021ID1107205873
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