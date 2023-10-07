شباب البلقاء تختتم معسكر مراحل المنهاج الكشفي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 7 تشرين الأول(بترا)- اختتمت مديرية شباب محافظة البلقاء اليوم السبت، فعاليات معسكر مراحل المنهاج الكشفي في معسكر الحسين للشباب في السرو.

وقال مدير شباب محافظة البلقاء عدنان العجارمة إن المعسكر اشتمل على مجموعة من البرامج المتنوعة التي تلبي احتياجات الكشاف وفق مرحلته السنية تحقيقاً لمبادئ الحركة الكشفية من خلال نشاطات وبرامج متنوعة تهدف إلى إشباع روح الإبداع لدى الفرد وتدعيم روابط الصداقة بين الأفراد من خلال الأعمال الجماعية وتعويد الكشاف على الأخلاق الحميدة من خلال السلوك الشخصي.

وأضاف أن المعسكرات عملت على تنمية روح البحث والاكتشاف واكتساب مهارات ومعلومات جديدة وغرس الانتماء والولاء الوطني لدى الفرد والتدرج التعليمي والتخطي لمراتب الكشفية.

وتضمن المعسكر ورشات تدريبية حول الحركة الكشفية ومبادئها ومراحلها وأهميتها ودورها في صقل شخصية الشباب والأهداف التربوية للكشافة، بالإضافة إلى الأناشيد والألعاب الكشفية والأعمال التطوعية والمسابقات الثقافية المتنوعة.

--(بترا)

أع

07/10/2023 18:15:23

