السعودي عطية يظفر بلقب بطولة الأردن الدولية للجولف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- توج اللاعب السعودي خالد عطية بلقب النسخة 32 لبطولة الأردن المفتوحة للجولف التي اختتمت فعالياتها اليوم السبت على ملاعب نادي واحة أيلة للجولف في مدينة العقبة بمشاركة 39 لاعبا ولاعبة من دول عربية وأجنبية.
وجاءت النتائج الفنية كما يلي، فئة الرجال: خالد عطية بالمركز الأول، صالح الكعبي بالمركز الثاني من قطر، وعلي الشهراني بالمركز الثالث من قطر.
فئة تحت 19 عاما بالمركز الأول رامي سماوي من سويسرا، وأحمد الوهيبي من عمان، وعبد الرحمن الظاهر من الأردن.
وفئة تحت 14 عاما ذكور، محمد الرواشده بالمركز الأول من الأردن، ودانيل الظاهر بالمركز الثاني، وآدم السعودي بالمركز الثالث.
فئة الإناث: ياسمين الطاهر المركز الأول، ولجين خليل بالمركز الثاني من السعودية، وليان مجاهد بالمركز الثالث من الأردن.
وفئة النت: المركز الأول كفن فرانسيس من بريطانيا، وجون نصار بالمركز الثاني من لبنان، َسعد حجاوي من الأردن في المركز الثالث.
--(بترا)
خ خ
07/10/2023 17:52:56
MENAFN07102023000117011021ID1107205872
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.