السعودي عطية يظفر بلقب بطولة الأردن الدولية للجولف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- توج اللاعب السعودي خالد عطية بلقب النسخة 32 لبطولة الأردن المفتوحة للجولف التي اختتمت فعالياتها اليوم السبت على ملاعب نادي واحة أيلة للجولف في مدينة العقبة بمشاركة 39 لاعبا ولاعبة من دول عربية وأجنبية.

وجاءت النتائج الفنية كما يلي، فئة الرجال: خالد عطية بالمركز الأول، صالح الكعبي بالمركز الثاني من قطر، وعلي الشهراني بالمركز الثالث من قطر.

فئة تحت 19 عاما بالمركز الأول رامي سماوي من سويسرا، وأحمد الوهيبي من عمان، وعبد الرحمن الظاهر من الأردن.

وفئة تحت 14 عاما ذكور، محمد الرواشده بالمركز الأول من الأردن، ودانيل الظاهر بالمركز الثاني، وآدم السعودي بالمركز الثالث.

فئة الإناث: ياسمين الطاهر المركز الأول، ولجين خليل بالمركز الثاني من السعودية، وليان مجاهد بالمركز الثالث من الأردن.

وفئة النت: المركز الأول كفن فرانسيس من بريطانيا، وجون نصار بالمركز الثاني من لبنان، َسعد حجاوي من الأردن في المركز الثالث.

--(بترا)

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07/10/2023 17:52:56