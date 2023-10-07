السعايدة: ملتزمون بحماية الأفراد والبيئة من أي ملوثات إشعاعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، حرص الهيئة على الاستمرار بمراقبة ورصد أي تغير بمستويات النشاط الإشعاعي في للمملكة، التزاما بالدور المناط بها بموجب أحكام القانون لضمان حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة.

وقال في تصريح صحفي اليوم السبت، عقب انتهاء حملة مكثفة نفذتها الهيئة الشهر الماضي تمكنت خلالها من توفير 75 عينة ترابية مرجعية من مختلف محافظات المملكة جرى جمعها بناء على أسس علمية مدروسة وتحضيرها وقياسها بمختبرات الهيئة من خلال الكوادر المؤهلة والمختصة للتأكد من خلو التربة الأردنية من الملوثات الإشعاعية عن طريق استخدام أجهزة حديثة ومتطورة لقياس تراكيز النظائر المشعة المتوفرة في مختبرات الهيئة التي حصلت أخيرا على شهادة الاعتماد العالمية الايزو 17025، وشهادة الاعتمادية من مختبرات وزارة الطاقة الأميركية.

وأضاف السعايدة أن تنفيذ هذه الحملة جاء ضمن برنامج الرقابة الإشعاعية الوطني المنفذ سنويا وعلى مراحل للرقابة على مختلف عناصر البيئة في المملكة لضمان الحماية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة والملوثات الإشعاعية بما يتوافق مع الممارسات العالمية الفضلى، من خلال فحص عينات مختلفة من المواد الغذائية والمياه السطحية والمنزلية وقياس غاز الرادون في المنازل بالإضافة الى برنامج الرقابة الإشعاعية للبيئة المحيطة بالمفاعل البحثي بواسطة محطات الرصد الإشعاعي المتنقلة والثابتة لقياس الجرعة الإشعاعية في الهواء، بالإضافة إلى جمع عينات من البيئة البحرية على أعماق مختلفة بالاستعانة بغواصين وقوارب متخصصة.

وأكد أهمية التعاون بين الهيئة والجهات المعنية لتعزيز الرقابة على مستويات النشاط الإشعاعي.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ف ق

07/10/2023 17:51:11