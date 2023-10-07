السعايدة: ملتزمون بحماية الأفراد والبيئة من أي ملوثات إشعاعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، حرص الهيئة على الاستمرار بمراقبة ورصد أي تغير بمستويات النشاط الإشعاعي في للمملكة، التزاما بالدور المناط بها بموجب أحكام القانون لضمان حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة.
وقال في تصريح صحفي اليوم السبت، عقب انتهاء حملة مكثفة نفذتها الهيئة الشهر الماضي تمكنت خلالها من توفير 75 عينة ترابية مرجعية من مختلف محافظات المملكة جرى جمعها بناء على أسس علمية مدروسة وتحضيرها وقياسها بمختبرات الهيئة من خلال الكوادر المؤهلة والمختصة للتأكد من خلو التربة الأردنية من الملوثات الإشعاعية عن طريق استخدام أجهزة حديثة ومتطورة لقياس تراكيز النظائر المشعة المتوفرة في مختبرات الهيئة التي حصلت أخيرا على شهادة الاعتماد العالمية الايزو 17025، وشهادة الاعتمادية من مختبرات وزارة الطاقة الأميركية.
وأضاف السعايدة أن تنفيذ هذه الحملة جاء ضمن برنامج الرقابة الإشعاعية الوطني المنفذ سنويا وعلى مراحل للرقابة على مختلف عناصر البيئة في المملكة لضمان الحماية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة والملوثات الإشعاعية بما يتوافق مع الممارسات العالمية الفضلى، من خلال فحص عينات مختلفة من المواد الغذائية والمياه السطحية والمنزلية وقياس غاز الرادون في المنازل بالإضافة الى برنامج الرقابة الإشعاعية للبيئة المحيطة بالمفاعل البحثي بواسطة محطات الرصد الإشعاعي المتنقلة والثابتة لقياس الجرعة الإشعاعية في الهواء، بالإضافة إلى جمع عينات من البيئة البحرية على أعماق مختلفة بالاستعانة بغواصين وقوارب متخصصة.
وأكد أهمية التعاون بين الهيئة والجهات المعنية لتعزيز الرقابة على مستويات النشاط الإشعاعي.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ف ق
07/10/2023 17:51:11
MENAFN07102023000117011021ID1107205871
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