المرصد العربي لحقوق الإنسان يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 7 تشرين الأول (بترا)- أعرب المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وحذر المرصد من خطورة تصاعد وتيرة انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي تقود المنطقة لمزيد من التوتر والعنف، ومن مغبة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد المدن والقرى الفلسطينية، وتصعيد حدة العنف ضد الفلسطينين العزل.

ودعا المرصد جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين الأبرياء، محملا القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد الجاري، والذي يأتي نتيجة انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية دون تحرك من المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد.

وطالب المرصد، المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واستئناف عملية السلام وصولا لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

--(بترا)

ن ا /ف ج

07/10/2023 17:48:34