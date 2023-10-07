المرصد العربي لحقوق الإنسان يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 7 تشرين الأول (بترا)- أعرب المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وحذر المرصد من خطورة تصاعد وتيرة انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي تقود المنطقة لمزيد من التوتر والعنف، ومن مغبة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد المدن والقرى الفلسطينية، وتصعيد حدة العنف ضد الفلسطينين العزل.
ودعا المرصد جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين الأبرياء، محملا القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد الجاري، والذي يأتي نتيجة انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية دون تحرك من المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد.
وطالب المرصد، المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واستئناف عملية السلام وصولا لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
--(بترا)
ن ا /ف ج
07/10/2023 17:48:34
MENAFN07102023000117011021ID1107205870
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