مجلس التعاون الخليجي يحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- حمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، قوله إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية.
ودعا البديوي في بيان اليوم السبت، إلى وقف التصعيد الفوري بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حماية للمدنيين الأبرياء، وكذلك مؤسسات المجتمع الدولي إلى التدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
--(بترا)
رصد / ف ق
07/10/2023 17:44:43
MENAFN07102023000117011021ID1107205868
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