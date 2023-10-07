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مجلس التعاون الخليجي يحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

10/7/2023 2:30:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- حمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، قوله إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية.
ودعا البديوي في بيان اليوم السبت، إلى وقف التصعيد الفوري بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حماية للمدنيين الأبرياء، وكذلك مؤسسات المجتمع الدولي إلى التدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
--(بترا)
رصد / ف ق
07/10/2023 17:44:43

MENAFN07102023000117011021ID1107205868

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