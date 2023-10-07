الكويت تدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- عبرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن قلقها البالغ حيال التصعيد الحاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، التي جاءت نتيجة استمرار انتهاكات واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

‏وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، دعت الخارجية الكويتية، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية، خاصةً الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وسياسة التوسع الاستيطاني.

‏ --(بترا)

رصد / ف ق/ ن ح

07/10/2023 17:42:30