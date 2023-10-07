الكويت تدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- عبرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن قلقها البالغ حيال التصعيد الحاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، التي جاءت نتيجة استمرار انتهاكات واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، دعت الخارجية الكويتية، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية، خاصةً الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وسياسة التوسع الاستيطاني.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ن ح
07/10/2023 17:42:30
MENAFN07102023000117011021ID1107205867
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