لوفتهانزا تعلن خفض رحلاتها إلى إسرائيل

لوفتهانزا تعلن خفض رحلاتها إلى إسرائيل
التاريخ
10/7/2023 2:30:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 7 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة الطيران الأوروبية (لوفتهانزا)، عن تقليص رحلاتها إلى إسرائيل اليوم السبت بعد عملية طوفان الأقصى.
ونقلت واشنطن تايمز ، عن متحدث باسم الشركة قوله"نظرًا للوضع الأمني الحالي في تل أبيب"، ستسير المجموعة الألمانية رحلة واحدة فقط إلى فرانكفورت، و"إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا الأخرى من وإلى تل أبيب هذا السبت".
--(بترا)
ب خ
07/10/2023 17:39:10
MENAFN07102023000117011021ID1107205866
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