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لوفتهانزا تعلن خفض رحلاتها إلى إسرائيل

10/7/2023 2:30:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 7 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة الطيران الأوروبية (لوفتهانزا)، عن تقليص رحلاتها إلى إسرائيل اليوم السبت بعد عملية طوفان الأقصى.
ونقلت واشنطن تايمز ، عن متحدث باسم الشركة قوله"نظرًا للوضع الأمني الحالي في تل أبيب"، ستسير المجموعة الألمانية رحلة واحدة فقط إلى فرانكفورت، و"إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا الأخرى من وإلى تل أبيب هذا السبت".
--(بترا)
ب خ
07/10/2023 17:39:10

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