لوفتهانزا تعلن خفض رحلاتها إلى إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 7 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة الطيران الأوروبية (لوفتهانزا)، عن تقليص رحلاتها إلى إسرائيل اليوم السبت بعد عملية طوفان الأقصى.

ونقلت واشنطن تايمز ، عن متحدث باسم الشركة قوله"نظرًا للوضع الأمني الحالي في تل أبيب"، ستسير المجموعة الألمانية رحلة واحدة فقط إلى فرانكفورت، و"إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا الأخرى من وإلى تل أبيب هذا السبت".

--(بترا)

ب خ

07/10/2023 17:39:10