ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة بلغت 2.38 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2471 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأسبوع الماضي نحو 5.3 ملايين دينار، مقارنة بـ 5.8 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت 8.9 بالمئة.

فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 26.4 مليون دينار، مقارنة بـ 23.2 مليون دينار للأسبوع السابق.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة الأسبوع الماضي 26.4 مليون سهم، نُفذت من خلال 13999 صفقة.

--(بترا)

رش/ن ح/ف ق

07/10/2023 17:30:01

