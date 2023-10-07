ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة بلغت 2.38 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2471 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأسبوع الماضي نحو 5.3 ملايين دينار، مقارنة بـ 5.8 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت 8.9 بالمئة.
فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 26.4 مليون دينار، مقارنة بـ 23.2 مليون دينار للأسبوع السابق.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة الأسبوع الماضي 26.4 مليون سهم، نُفذت من خلال 13999 صفقة.
--(بترا)
رش/ن ح/ف ق
07/10/2023 17:30:01
MENAFN07102023000117011021ID1107205865
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