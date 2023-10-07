100 قتيل إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الأول (بترا)-أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل مئة إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى إصابة ألف إسرائيلي، وصفت حالات عدد منهم بالخطيرة.

--(بترا)

أ ش/ف ق

07/10/2023 17:28:46