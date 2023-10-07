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100 قتيل إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

10/7/2023 2:30:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الأول (بترا)-أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل مئة إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.
وأشارت وسائل الإعلام، إلى إصابة ألف إسرائيلي، وصفت حالات عدد منهم بالخطيرة.
--(بترا)
أ ش/ف ق
07/10/2023 17:28:46

MENAFN07102023000117011021ID1107205864

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