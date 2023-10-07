100 قتيل إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

100 قتيل إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى
التاريخ
10/7/2023 2:30:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول (بترا)-أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل مئة إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.
وأشارت وسائل الإعلام، إلى إصابة ألف إسرائيلي، وصفت حالات عدد منهم بالخطيرة.
--(بترا)
أ ش/ف ق
07/10/2023 17:28:46
MENAFN07102023000117011021ID1107205864
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