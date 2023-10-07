طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مبنى المؤسسات الخيرية بمدينة غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مبنى المؤسسات الخيرية بمدينة غزة
التاريخ
10/7/2023 2:30:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول (بترا)- واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم السبت قصفها العنيف لمختلف مناطق قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ مبنى دائرة المؤسسات الخيرية خلف شارع الجامعات بمدينة غزة وتدميره بالكامل.
كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على مناطق بئر النعجة غربي جباليا شمال قطاع غزة ومحيط مبنى السفينة غربي مدينة غزة وخلف أبراج الندى شمالي قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على أراضي زراعية شرق رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/ف ج
07/10/2023 17:17:09
MENAFN07102023000117011021ID1107205863
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