طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مبنى المؤسسات الخيرية بمدينة غزة

غزة 7 تشرين الأول (بترا)- واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم السبت قصفها العنيف لمختلف مناطق قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ مبنى دائرة المؤسسات الخيرية خلف شارع الجامعات بمدينة غزة وتدميره بالكامل. كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على مناطق بئر النعجة غربي جباليا شمال قطاع غزة ومحيط مبنى السفينة غربي مدينة غزة وخلف أبراج الندى شمالي قطاع غزة. وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على أراضي زراعية شرق رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة. --(بترا) ا ش/ف ج 07/10/2023 17:17:09

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