مصر تؤكد أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 7 تشرين الأول (بترا)- دعت مصر إلى وقف التصعيد الجاري في الأراضي الفلسطينية، وممارسة ضبط النفس لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر وخيمة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت، إن مصر
تجري اتصالات مع مسؤولين دوليين لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالات مع نظرائه وعدد من المسؤولين الدوليين لوقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف البيان أن الوزير أجرى اتصالا مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول التطورات الخطيرة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.
وأوضح أن القاهرة تقوم باتصالات مكثفة على المستويات كافة لاحتواء الأزمة الحالية، وتوحيد الجهود لضمان تجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار، والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.
--(بترا)
ن ا/ف ج
07/10/2023 17:14:05
MENAFN07102023000117011021ID1107205862
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