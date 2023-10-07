مصر تؤكد أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 7 تشرين الأول (بترا)- دعت مصر إلى وقف التصعيد الجاري في الأراضي الفلسطينية، وممارسة ضبط النفس لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر وخيمة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت، إن مصر

تجري اتصالات مع مسؤولين دوليين لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالات مع نظرائه وعدد من المسؤولين الدوليين لوقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف البيان أن الوزير أجرى اتصالا مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول التطورات الخطيرة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضح أن القاهرة تقوم باتصالات مكثفة على المستويات كافة لاحتواء الأزمة الحالية، وتوحيد الجهود لضمان تجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار، والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.

--(بترا)

ن ا/ف ج

07/10/2023 17:14:05