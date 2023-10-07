الجامعة العربية تدعو لوقف العمليات العسكرية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 7 تشرين الأول (بترا)-دعت الجامعة العربية إلى وقف العمليات العسكرية في غزة بشكل فوري.
وقال أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط "سبق وحذر مراراً من أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور".
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام السفير جمال رشدي إن دائرة المواجهة المسلحة تبتعد بالمنطقة عن أية فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار أو السلام في المستقبل القريب.
وأضاف أن الأمين العام لديه اقتناع كامل بمسؤولية المجتمع الدولي عن الوضع الحالي في ظل غياب أي رد فعل حقيقي على سياسات اليمين الإسرائيلي المستفزة ضد المقدسات الإسلامية والمضادة لحل الدولتين والتي تحاول اجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67.
--(بترا)
ن ا
07/10/2023 17:01:31
MENAFN07102023000117011021ID1107205861
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