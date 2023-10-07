الجامعة العربية تدعو لوقف العمليات العسكرية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 7 تشرين الأول (بترا)-دعت الجامعة العربية إلى وقف العمليات العسكرية في غزة بشكل فوري.

وقال أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط "سبق وحذر مراراً من أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام السفير جمال رشدي إن دائرة المواجهة المسلحة تبتعد بالمنطقة عن أية فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار أو السلام في المستقبل القريب.

وأضاف أن الأمين العام لديه اقتناع كامل بمسؤولية المجتمع الدولي عن الوضع الحالي في ظل غياب أي رد فعل حقيقي على سياسات اليمين الإسرائيلي المستفزة ضد المقدسات الإسلامية والمضادة لحل الدولتين والتي تحاول اجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67.

--(بترا)

ن ا

07/10/2023 17:01:31