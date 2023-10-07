اختتام المخيم الفضي والبرونزي لجائزة الحسن للشباب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الاول (بترا)- اختتمت اليوم السبت فعاليات مخيمي المستوى الفضي والبرونزي لجائزة الحسن للشباب، بمشاركة 59 مشاركا من طلاب مدرسة البكالوريا /عمان.
ووفقا لبيان الجائزة، استمرت الفعاليات لمدة ثلاثة ايام، في كل من وادي رم والبترا، بمشاركة 31 طالبا في المستوى الفضي، و28 طالبات في المستوى البرونزي من طلاب مدرسة البكالوريا/ عمان.
وتنوعت أنشطة الفعاليات بين مسير في الطبيعة، وأعمال تطوعية لمدرسة في الشوبك، اضافة إلى زيارة قلعة الشوبك.
واشتملت الفعاليات على ورشات تدريبية ومهارات قراءة الخارطة، واستخدام البوصلة، وألعاب بناء الفريق، إلى جانب تدريبات متعلقة بالإسعافات الأولية.
--(بترا)
س ح/
07/10/2023 16:57:14
MENAFN07102023000117011021ID1107205860
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.