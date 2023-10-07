اختتام المخيم الفضي والبرونزي لجائزة الحسن للشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الاول (بترا)- اختتمت اليوم السبت فعاليات مخيمي المستوى الفضي والبرونزي لجائزة الحسن للشباب، بمشاركة 59 مشاركا من طلاب مدرسة البكالوريا /عمان.

ووفقا لبيان الجائزة، استمرت الفعاليات لمدة ثلاثة ايام، في كل من وادي رم والبترا، بمشاركة 31 طالبا في المستوى الفضي، و28 طالبات في المستوى البرونزي من طلاب مدرسة البكالوريا/ عمان.

وتنوعت أنشطة الفعاليات بين مسير في الطبيعة، وأعمال تطوعية لمدرسة في الشوبك، اضافة إلى زيارة قلعة الشوبك.

واشتملت الفعاليات على ورشات تدريبية ومهارات قراءة الخارطة، واستخدام البوصلة، وألعاب بناء الفريق، إلى جانب تدريبات متعلقة بالإسعافات الأولية.

--(بترا)

س ح/

07/10/2023 16:57:14