Sunday, 08 October 2023 01:11 GMT

اختتام المخيم الفضي والبرونزي لجائزة الحسن للشباب

10/7/2023 2:30:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الاول (بترا)- اختتمت اليوم السبت فعاليات مخيمي المستوى الفضي والبرونزي لجائزة الحسن للشباب، بمشاركة 59 مشاركا من طلاب مدرسة البكالوريا /عمان.
ووفقا لبيان الجائزة، استمرت الفعاليات لمدة ثلاثة ايام، في كل من وادي رم والبترا، بمشاركة 31 طالبا في المستوى الفضي، و28 طالبات في المستوى البرونزي من طلاب مدرسة البكالوريا/ عمان.
وتنوعت أنشطة الفعاليات بين مسير في الطبيعة، وأعمال تطوعية لمدرسة في الشوبك، اضافة إلى زيارة قلعة الشوبك.
واشتملت الفعاليات على ورشات تدريبية ومهارات قراءة الخارطة، واستخدام البوصلة، وألعاب بناء الفريق، إلى جانب تدريبات متعلقة بالإسعافات الأولية.
--(بترا)
س ح/
07/10/2023 16:57:14

MENAFN07102023000117011021ID1107205860

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث