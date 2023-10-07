نفذتا في إطار المبادرات الملكية العيسوي.. يتفقد حاضنة أعمال عجلون ويفتتح قرية الإمداد النموذجية بالمفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق وعجلون(بترا) عماد السعايدة– تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم السبت، في محافظة عجلون، حاضنة أعمال عجلون، التي نفذت بتوجيهات ملكية سامية.

كما افتتح، في منطقة دير لكهف بمحافظة المفرق، قرية الإمداد النموذجية لرعاية وتمكين الأيتام والأسر العفيفة، التي نفذت في إطار المبادرات الملكية بالتعاون مع منظمة الإمداد الدولية الإغاثية ووزارة التنمية الاجتماعية.







ففي عجلون، تفقد العيسوي حاضنة أعمال عجلون التي أنشئت بتوجيهات ملكية سامية، وافتتحها جلالة الملك عبد الله الثاني.

وجال العيسوي، بحضور محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف في مرافق الحاضنة، واستمع إلى شرح من مشرفتها مديرة مركز تكوين للاستشارات وتطوير المشاريع آلاء فريحات، حول خدمات الحاضنة والدعم الذي تقدمه لشباب وشابات المحافظة، ودورها في تعزيز عملية التنمية المستدامة.

وأشارت فريحات إلى أن 11 شابا وشابة من المحافظة نفذوا مشاريع متنوعة، ضمن الحاضنة، شملت: التصوير والحلويات المنزلية والأدوات المنزلية، ومشغلا لتدوير المخلفات البيئية من خلال الحرف اليدوية، ومشتلا زراعيا، وصالونا للحلاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى عربة لتقديم وجبات الطعام.

ويقوم مركز تكوين للاستشارات وتطوير المشاريع، أحد مشاريع الحاضنة، بإدارتها وإجراء دراسات جدوى اقتصادية لعدد من شباب الحاضنة وتقديم الاستشارات المالية والإدارية، وتحديد أبرز احتياجات المشروع، إلى جانب متابعة المشاريع وتشبيك سيدات من المجتمع المحلي وشباب من المحافظة مع مؤسسات ومنظمات داعمة، لتوفير فرص التشغيل والعمل لهم.

ووقعت، من خلال الحاضنة، العديد من الاتفاقيات، ونفذت أنشطة وتدريبات والمشاركة بتنظيم بازارات مع عدد من المؤسسات.

وتهدف برامج الحاضنة إلى دمج الشباب، من خلال التشغيل أو التشغيل الذاتي، وتصميم برامج تتواءم مع متطلبات سوق العمل للحد من معدلات البطالة والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وخلال افتتاح قرية الإمداد النموذجية، سلم العيسوي، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ومحافظ المفرق سلمان النجادا، والرئيس التنفيذي مدير منظمة الإمداد في عمان الدكتور زكريا الشيخ، 14 أسرة عفيفة وحدات سكنية مجهزة ومؤثثة بجميع المستلزمات، واختيرت الأسر وفق أسس تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية الإجمالي، التي ستتضمنها القرية 136 وحدة، جُهز خلال المرحلة الأولى 38 وحدة منها.

وجال العيسوي في مرافق القرية، التي تعتمد نظام المجمع المغلق (الكمباوند)، وتشتمل على مركز طبي شامل ومدارس ومركز للتدريب المهني ومحلات تجارية ودار لتحفيظ القرآن الكريم وملاعب كرة قدم وطائرة، ومساحات لألعاب الأطفال ومركز ومبنى للاجتماعات متعدد الأغراض وخدمات بنية تحتية من طرق ومياه وكهرباء وغيرها.

ويهدف مشروع القرية بالإضافة إلى إيواء الأسر الأقل حظا في بيئة معيشية صحية، إلى تمكين تلك الأسر لتصبح منتجة بدلا من متلقية للمعونات من خلال تأهيلها مهنيا وتمكينها من خلال مشاريع إنتاجية ستقام داخل القرية، من ضمنها: الطاقة الشمسية، والحصاد السمكي، ومزارع أشجار مثمرة، لتدر داخلا على تلك الأسر، يسهم في تحسين ظروفها المعيشية.

وفي تصريحات صحفية، قال العيسوي إن المبادرات التي يأمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتنفيذها، خصوصا في المناطق النائية، تستهدف بشكل أساسي تلبية احتياجات المجتمعات المحلية من البنى التحتية والخدمية ذات الأثر المباشر على الفئات المستهدفة وتنفيذ مشاريع تنموية وتشغيلية للنهوض بواقع المجتمعات المحلية.

وأضاف أنه ترجمة لهذه التوجيهات تقوم إدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، بالتشبيك وبناء شراكات متعددة مع الجهات الحكومية والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، محليا وعربيا وإقليميا، للتعاون في تنفيذ برامج ومشاريع اقتصادية واجتماعية تسهم في بناء مجتمعات تعتمد على ذاتها.







وأشار العيسوي إلى أن مشاريع وبرامج المبادرات الملكية تسهم في توفير فرص عمل للشباب، وبناء قدراتهم واحتضان أعمالهم، ومساعدتهم على تطوير أفكارهم وإطلاق طاقاتهم لتنفيذ مشاريع مبتكرة صغيرة ومتوسطة، وتطوير المشروعات القائمة، بما ينسجم مع الرؤى الملكية في إطار تنموي متكامل يركز على تعزيز الإنتاجية وضمان الاستدامة في العملية التنموية.

من جهته، قال الدكتور الشيخ، خلال افتتاح القرية، إن تنفيذ هذا المشروع يأتي استلهاما لرؤى جلالة الملك بأن يكون للجمعيات الخيرية دور مكمل لدور الحكومات.

وأشار إلى ضرورة أن تنتقل فكرة العمل الخيري من مقدم العون والمساعدة إلى تمكين الأسر المستفيدة لتصبح منتجة.

واستعرض مراحل تنفيذ مشروع قرية الإمداد النموذجية، وما تتضمنه كل مرحلة، لافتا إلى هذا المشروع سينفذ في بقية مناطق البادية.

وثمن الشيخ دور المؤسسات والجهات المساهمة والداعمة لتنفيذ المشروع.

من جهتهم، ثمن شباب مستفيدون من حاضنة عجلون، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وحرص جلالته على إيلاء الشباب الاهتمام والرعاية التي تمكنهم ليكونوا منتجين.

وبينوا أنهم حققوا نجاحا في مشروعاتهم، وأن الحاضنة لبت حاجة شباب المحافظة الريادي ممن لديهم أفكار إبداعية لتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع.

كما لفتوا إلى أن حاضنة أعمال عجلون وفرت لأبناء المحافظة فرصا للوقوف على كيفية تسويق مشاريعهم، وساعدت المستفيدين في وضع خطط تسويقية ومالية، في وقت مكنت فيه الحاضنة العديد من الشباب من إقامة مشاريعهم الخاصة عبر الدعم والمساندة التي قدمتها لهم، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية المجانية لمشاريعهم.

يشار إلى أن المحافظتين شهدتا تنفيذ عدد من المبادرات الملكية في القطاعات الشبابية والنسائية والخدمية والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية والصحية والمشاريع الإنتاجية وسواها من القطاعات، واستهدفت بمجملها إحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل.

--(بترا)

ع س/ ن ح/ف ق

07/10/2023 17:06:24