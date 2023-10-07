داخلية غزة : الاحتلال شن مئات الغارات الجوية على القطاع

داخلية غزة : الاحتلال شن مئات الغارات الجوية على القطاع
التاريخ
10/7/2023 2:29:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول (بترا)- قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي شنّ مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبانٍ تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم في تصريح صحفي، الى ان الغارات الجوية الإسرائيلية أدت لأضرار جسيمة في البنية التحتية.
--(بترا)
أ ش/ف ق
07/10/2023 16:39:45
MENAFN07102023000117011021ID1107205858
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