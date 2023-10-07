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داخلية غزة : الاحتلال شن مئات الغارات الجوية على القطاع

10/7/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الأول (بترا)- قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي شنّ مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبانٍ تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم في تصريح صحفي، الى ان الغارات الجوية الإسرائيلية أدت لأضرار جسيمة في البنية التحتية.
--(بترا)
أ ش/ف ق
07/10/2023 16:39:45

MENAFN07102023000117011021ID1107205858

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