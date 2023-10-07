الصحة الفلسطينية: 198 شهيدا في قطاع غزة
التاريخ
10/7/2023 2:29:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن إجمالي الشهداء والجرحى حتى اليوم السبت، بلغ 198 شهيدا و 1610 إصابات بجراح مختلفة.
وأضافت في تصريح رسمي سيتم تحديث الإحصائية على رأس الساعة.
--(بترا)
أ ش/ف ق
07/10/2023 16:34:09
MENAFN07102023000117011021ID1107205857
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