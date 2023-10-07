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قطر تحمّل إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري

10/7/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 7 تشرين الأول (بترا)- حملت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وأعربت الخارجية القطرية في بيان، عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية، والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والحيلولة دون اتخاذ هذه الأحداث ذريعة لإشعال نار حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.
--(بترا)
م ف/ ن ح /ف ق
07/10/2023 16:14:54

MENAFN07102023000117011021ID1107205856

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