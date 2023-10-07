قطر تحمّل إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 7 تشرين الأول (بترا)- حملت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وأعربت الخارجية القطرية في بيان، عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية، والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والحيلولة دون اتخاذ هذه الأحداث ذريعة لإشعال نار حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.
--(بترا)
م ف/ ن ح /ف ق
07/10/2023 16:14:54
MENAFN07102023000117011021ID1107205856
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