40 قتيلا و740 جريحا إسرائيليا في عملية طوفان الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 7 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين، في عملية طوفان الأقصى اليوم السبت، إلى 40 شخصا على الأقل، بحسب إحصائية صادرة عن نجمة داوود الحمراء للإسعافات الأولية.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المصابين بجروح متفاوتة جراء العملية ارتفع إلى نحو 740 مصابا.

--(بترا)

م . ف/ن ح

07/10/2023 16:04:08