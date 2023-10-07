Sunday, 08 October 2023 01:11 GMT

40 قتيلا و740 جريحا إسرائيليا في عملية طوفان الأقصى

10/7/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 7 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين، في عملية طوفان الأقصى اليوم السبت، إلى 40 شخصا على الأقل، بحسب إحصائية صادرة عن نجمة داوود الحمراء للإسعافات الأولية.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المصابين بجروح متفاوتة جراء العملية ارتفع إلى نحو 740 مصابا.
--(بترا)
م . ف/ن ح
07/10/2023 16:04:08

MENAFN07102023000117011021ID1107205855

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث