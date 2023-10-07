40 قتيلا و740 جريحا إسرائيليا في عملية طوفان الأقصى

40 قتيلا و740 جريحا إسرائيليا في عملية طوفان الأقصى
التاريخ
10/7/2023 2:29:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 7 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين، في عملية طوفان الأقصى اليوم السبت، إلى 40 شخصا على الأقل، بحسب إحصائية صادرة عن نجمة داوود الحمراء للإسعافات الأولية.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المصابين بجروح متفاوتة جراء العملية ارتفع إلى نحو 740 مصابا.
--(بترا)
م . ف/ن ح
07/10/2023 16:04:08
MENAFN07102023000117011021ID1107205855
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