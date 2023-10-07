بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- بدأت اليوم السبت فعاليات المؤتمر الاقتصادي العربي، الذي تنظمه جمعية الإخاء الأردنية العراقية في عمان، تحت شعار "التنمية المستدامة وتمكين الفرص الاستثمارية الواعدة 2030"، بحضور وزراء ونواب وممثلين عن جهات حكومية واقتصادية ومجتمع مدني وقطاع خاص من الأردن والعراق.

وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن التنمية الاقتصادية الشاملة تقع في مقدمة أوليات جلالة الملك عبد الله الثاني، وإن الحكومة انتهجت خلال الفترة الماضية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية، لتسخير الإمكانات كافة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكدت الوزيرة خلال رعايتها انطلاق المؤتمر الذي يشارك في تنظيمه غرفتا صناعة عمان وتجارة العقبة، أهمية الشراكة العربية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود الذي يعد وسيلة مهمة لتوليد الدخل وفرص العمل وزيادة الاستثمار وتحفيزه على اعتبار أن الاقتصاد هو من يقود مسيرة التنمية المستدامة في الدول كافة.

وقالت السقاف، إنه بجهود ملكية أطلقت رؤية التحديث الاقتصادي 2030 كخارطة طريق وطنية بمعايير واقعية وطموحة، تستهدف رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.5 بالمئة، وتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليارا خلال تلك المدة.

وأضافت أن الأردن أجرى إصلاحات اقتصادية عديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي لتوفير أفضل مناخ استثماري مثل إنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسية للاستثمار، وإقرار قانون البيئة الاستمارية وتمكينها، والاندماج في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن الوزارة سعت لتحسين واقع البيئة الاستمارية فأطلقت منصة "استثمر في الأردن" إلكترونية، وهي منصة ترويجية وتفاعلية خاصة بالمستثمرين، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، واستكمال جميع التشريعات الناظمة، مشيرة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة والانتهاء من أتمتة خدماتها المتعلقة بتراخيص والممارسات الاقتصادية ومتابعة المشاريع الاستثمارية بهدف تمكينها ومساعدتها على التوسع.

ودعت الوزيرة رجال الأعمال إلى استغلال الفرص الاستثمارية في الأردن، والاستفادة من التشريعات والأنظمة التي تشجع على الاستثمار، وزيارة موقع المنصة الخاصة بالاستثمار " استثمر في الأردن" التي تحتوي على 30 مقترحا لمشروعات و7 فرص للكشف عن المعادن، وغيرها من المشاريع التي تحظى بتسهيلات خاصة ومميزة للراغبين بالاستثمار في المملكة.

وقالت إن العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية، تشهد توسعا وتقدما في مجالات عديدة إذ يبلغ حجم تلك الاستثمارات نحو 12 مليار دولار في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والمصارف وغيرها.

بدوره، قال وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد البتال، إن العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين العراق والأردن تشهد تقاربا وتفاهما، وإن وقت الاستثمار بينهما ملائم في توقيته وظروفه.

وأكد الوزير العراقي أن مشروع المدينة الاقتصادية المشترك يشكل فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في المجالات كافة خاصة الصناعية، إذ تتيح المدينة عقب إنجازها إمكانية الاستفادة من الصناعات المنتجة فيها والإعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة والمساهمة في إحداث التنمية المستدامة.

من جهته، قال الرئيس الفخري لجمعية الإخاء الأردنية العراقية، المهندس سمير الحباشنة، إن العلاقات بين الأردن والعراق، راسخة ومتينة ولها تاريخ عريق على مستوى القيادات والحكومات والشعوب، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يجسد تلك العلاقات ويسعى إلى تمتينها وزيادة نسب التقارب الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين.

وبين أن الجمعية كمؤسسة مجتمع مدني، تدعم الجهود الحكومية وتسعى إلى تقديم مقترحات من شأنها تذليل العقبات في سبيل تحقيق اقتصاد أكثر نموا وتقدما، بما يعود بالمنفعة على شعوب هذه الدول.

بدوره، دعا رئيس الوفد العراقي النائب علي الساعدي، إلى إزالة المعيقات والتحديات التي تحول دون بناء التكامل الاقتصادي العراقي الأردني والاقتصاد الإقليمي بشكل عام، مؤكدا أهمية دور المؤتمر في تجسيد أهمية المؤسسات المدنية من خلال عقد ملتقيات اقتصادية تفتح المجال لبناء المزيد من الشراكات والاتفاقيات.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي، ياسر الحسيني، إن العراق يرحب بالاستثمار في مختلف القطاعات، ولديه نهج يدعم الفرص الاقتصادية التي تساعد على تحقيق المفهوم الشمولي للتنمية المستدامة.

وقالت رئيسة جمعية الإخاء، الدكتور شنكول قادر، إن المؤتمر الذي يضم نخبة عربية من رجال الأعمال، يتطلع لإيجاد سبل الدعم الممكنة للمشروع الاقتصادي العربي التشاركي من خلال أوراق عمل تناقش الجوانب النظرية والتطبيقية لمفهوم الاستثمار.

وأضافت أن المؤتمر الذي يقام بدورته الثانية، سيناقش المعطيات الميدانية العملية للاستثمار ورصد التحديات ورفع التوصيات والمقترحات للمعنيين، بهدف دفع العملية الاستثمارية قدما، مشيرة إلى أن الجمعية التي أسست 2005، تسعى لزيادة أواصر التعاون في المجالات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.

--(بترا)

رخ/ ن ح/ف ق

07/10/2023 16:01:46