مصرع 14 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين إثر زلزال بقوة 6.3 درجة في أفغانستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- قالت السلطات الصحية الأفغانية اليوم السبت، إن نحو 14 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب ما يزيد على 80 آخرين، جراء زلزال ضرب البلاد قوته 6.3 درجة.
وبحسب وكالة طلوع الأفغانية، قال مدير الصحة العامة في مقاطعة هرات، محمد طالب شاهد، "هذه الأرقام التي وصلت إلى المستشفى المركزي حتى الآن، لكنها ليست نهائية"، مضيفًا "لدينا معلومات تفيد بوجود أشخاص تحت الأنقاض".
من ناحية أخرى، قالت الهيئة الأميركية للزلازل، إنّ مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزّة ارتدادية بقوة 5,5 درجة على مقياس ريشتر.
--(بترا)
رصد / ف ق
07/10/2023 15:44:05
MENAFN07102023000117011021ID1107205853
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