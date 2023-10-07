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مصرع 14 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين إثر زلزال بقوة 6.3 درجة في أفغانستان

10/7/2023 2:29:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- قالت السلطات الصحية الأفغانية اليوم السبت، إن نحو 14 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب ما يزيد على 80 آخرين، جراء زلزال ضرب البلاد قوته 6.3 درجة.
وبحسب وكالة طلوع الأفغانية، قال مدير الصحة العامة في مقاطعة هرات، محمد طالب شاهد، "هذه الأرقام التي وصلت إلى المستشفى المركزي حتى الآن، لكنها ليست نهائية"، مضيفًا "لدينا معلومات تفيد بوجود أشخاص تحت الأنقاض".
من ناحية أخرى، قالت الهيئة الأميركية للزلازل، إنّ مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزّة ارتدادية بقوة 5,5 درجة على مقياس ريشتر.
--(بترا)
رصد / ف ق
07/10/2023 15:44:05

MENAFN07102023000117011021ID1107205853

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