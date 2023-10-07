الشواربة يشارك باجتماع الأمم المتحدة للتحول الرقمي في البنية التحتية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- قال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، إن للحكومات المحلية والإقليمية دورًا مهمًا في ضمان حقوق جميع الأشخاص بالمشاركة في المجتمع وتحقيق إمكاناتهم من خلال التحول الرقمي الشامل والميسر، بما في ذلك الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وأضاف في كلمة ألقاها عن التحول الرقمي في البنية التحتية العامة خلال مشاركته بالاجتماع الأول للفريق الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالحكومات المحلية والإقليمية والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأوضح ان لقادة المدن دورا رئيسيا في تعزيز الحقوق الرقمية، من خلال البنية التحتية العامة الرقمية التي يمكن الوصول إليها، والوصول إلى البيانات والمعلومات، والشفافية وبناء القدرات.

واكد ان الأمانة تسعى بشكل متواصل لتحسين أدائها وخدماتها من خلال ربط الاستراتيجيات والخطط المؤسسية مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة العالمية.

وأشار الى أن الأمانة هي أول مؤسسة وطنية تقدم جميع خدماتها إلكترونيا ، مما خفّض عدد المراجعات وحقق الشفافية وساهم في تخفيض المحسوبية والفساد، وأنه قد تم البدء بالعمل على رؤية عمّان مدينة مدركة وذكية 2019 مع الاستمرار بتجويد حياة المواطنين.

واكد التزام الامانة بمواصلة الدعوة إلى إدراج الحكومات المحلية والإقليمية ضمن عمليات سياسة الرقمنة، بما في ذلك القيام بدور مركزي في الميثاق الرقمي العالمي للأمم المتحدة.

بدوره قال غوتيريش خلال افتتاح الاجتماع، إننا نحتاج إلى وجهات نظر ومشاركة السلطات المحلية و الإقليمية لجعل المؤسسات المتعددة الأطراف أكثر فعالية، و لنتمكن من مواجهة التحديات الحالية و المستقبلية التي تواجه الناس.

ويعتبر اجتماع الفريق الاستشاري والذي يضم 20 عضوا فرصة لتبادل المواضيع الاستراتيجية المتعلقة بمشاركة الحكومات المحلية والإقليمية وإجراءاتها فيما يتعلق بتدابير التعافي من الأزمات المتعددة والمتداخلة وتعزيز الاتفاقيات والمعايير الدولية بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين والاندماج الاجتماعي والعمل المناخي و الأجندة الحضرية الجديدة وحقوق الإنسان.

وسيعمل الفريق والذي سيجتمع مع الأمين العام في ثلاث مناسبات على دعم الآليات المؤسسية لتعزيز مشاركة الحكومات المحلية والإقليمية في العمليات الحكومية الدولية؛ وزيادة فرص التعاون بين الحكومات الوطنية والمحلية والإقليمية، وفرق الأمم المتحدة القطرية لتعزيز المساهمات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والخطة الحضرية الجديدة، وسيعتبر كآلية لإشراك المساهمات من أصحاب المصلحة على المستوى دون الوطني وتعزيز التنسيق والتعاون بين المدن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي لا يمكن تحقيق ما يقرب من 65 بالمئة من هذه الأهداف دون مشاركة.

ومن المتوقع أن يصدر عن الفريق عدد من التوصيات ذات التوجيهات الاستراتيجية في الفترة التي تسبق قمة المستقبل في أيلول 2024.

ويضم الفريق الاستشاري 15 ممثلاً للحكومات المحلية والإقليمية، تم ترشيحهم من قبل فريق العمل العالمي، وقادة الفكر من خمس دول، كولومبيا، والهند، ونيجيريا، والفلبين، وأسبانيا من ذوي الخبرة في مجال الإدارات المتعددة المستويات، ومن ضمنهم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) الذي سيوفر الدعم للأمانة.

و سيتشاور الفريق مع المنصات التي تعمل على تعزيز مشاركة الحكومات المحلية، بما في ذلك تلك التي تقودها الحكومات المحلية أو الإقليمية، أو الدول الأعضاء، أو كيانات الأمم المتحدة، مثل الجمعية العالمية للحكومات المحلية والإقليمية، واللجنة الاستشارية للتحضر المستدام، والأمم المتحدة الاستشارية، لجنة السلطات المحلية (UNACLA)، وتحالف عقد العمل المحلي 2030، ومنتدى الحكومات المحلية والإقليمية.

--(بترا)

ع ع/ف ق

07/10/2023 15:34:52