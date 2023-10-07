مجلس النقباء يدعو للوقوف بحزم ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- دعا مجلس النقباء، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الوقوف بحزم ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وقال المجلس في بيان صحفي اليوم السبت إن عملية "طوفان الأقصى" ، هي نتاج الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للحرم القدسي الشريف والاعتداءات الممنهجة على الشعب الفلسطيني الأعزل.
ودعا رئيس المجلس نقيب المهندسين المهندس أحمد الزعبي، الى تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ومطالبه الشرعية والمشروعة، مشيرا إلى أن حماية الحرم القدسي الشريف من أعظم القضايا الإنسانية والدينية، وتمثل رمزاً للوحدة والتضامن العربي والإسلامي.
وعبر المجلس عن تضامن الأردن الكامل مع الشعب الفلسطيني في معركته من أجل تحقيق العدالة والحرية، ودعم جميع الجهود التي تهدف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشريف.
وشدد على أهمية الوقوف مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات الصعبة، داعيا الدول العربية والإسلامية ومنظماتها إلى الوقوف بجانب العدالة والإنسانية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق حريته واستقلاله، وصون حقوقه ودوره المستمر في الدفاع عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية.
--(بترا)
ع ح
07/10/2023 15:30:51
MENAFN07102023000117011021ID1107205851
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