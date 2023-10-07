مجلس النقباء يدعو للوقوف بحزم ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- دعا مجلس النقباء، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الوقوف بحزم ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقال المجلس في بيان صحفي اليوم السبت إن عملية "طوفان الأقصى" ، هي نتاج الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للحرم القدسي الشريف والاعتداءات الممنهجة على الشعب الفلسطيني الأعزل.

ودعا رئيس المجلس نقيب المهندسين المهندس أحمد الزعبي، الى تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ومطالبه الشرعية والمشروعة، مشيرا إلى أن حماية الحرم القدسي الشريف من أعظم القضايا الإنسانية والدينية، وتمثل رمزاً للوحدة والتضامن العربي والإسلامي.

وعبر المجلس عن تضامن الأردن الكامل مع الشعب الفلسطيني في معركته من أجل تحقيق العدالة والحرية، ودعم جميع الجهود التي تهدف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على أهمية الوقوف مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات الصعبة، داعيا الدول العربية والإسلامية ومنظماتها إلى الوقوف بجانب العدالة والإنسانية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق حريته واستقلاله، وصون حقوقه ودوره المستمر في الدفاع عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية.

--(بترا)





ع ح

07/10/2023 15:30:51