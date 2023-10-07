الاحتلال إلاسرائيلي يقصف بناية سكنية في غزة ويدمرها بالكامل

الاحتلال إلاسرائيلي يقصف بناية سكنية في غزة ويدمرها بالكامل
التاريخ
10/7/2023 2:29:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا شمال مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلاً من 5 طوابق قرب جامعة القدس المفتوحة بحي النصر غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.
--(بترا)
ا ش
07/10/2023 15:10:44
MENAFN07102023000117011021ID1107205849
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