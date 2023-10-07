الاحتلال يشن غارات عنيفة على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الأول (بترا)- صعدت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت عدة مرات وبشكل عنيف أرضا غرب غزة، كما قصفت مواطنين قرب معبر بيت حانون شمالا، ووادي غزة وسطا، وعدة مواقع في رفح جنوب القطاع.

وأشارت المصادر إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، ولم تعلن وزارة الصحة في غزة حتى الآن إحصائية عن عدد الشهداء والجرحى.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التوجه للمستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها، للتبرع بالدم خاصة من فصيلة (O).

--(بترا)

أ ش/ ن ح

07/10/2023 15:06:52