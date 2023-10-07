الاحتلال يشن غارات عنيفة على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول (بترا)- صعدت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت عدة مرات وبشكل عنيف أرضا غرب غزة، كما قصفت مواطنين قرب معبر بيت حانون شمالا، ووادي غزة وسطا، وعدة مواقع في رفح جنوب القطاع.
وأشارت المصادر إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، ولم تعلن وزارة الصحة في غزة حتى الآن إحصائية عن عدد الشهداء والجرحى.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التوجه للمستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها، للتبرع بالدم خاصة من فصيلة (O).
--(بترا)
أ ش/ ن ح
07/10/2023 15:06:52
MENAFN07102023000117011021ID1107205848
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