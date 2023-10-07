احتفال في الرصيفة بالمولد النبوي الشريف

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 7 تشرين الأول (بترا)- نظمت أسرة مسجد التوحيد في لواء الرصيفة وبالتعاون مع معهد المعارج للدراسات الشرعية مساء أمس الجمعة احتفالية بالمولد النبوي الشريف.

وتحدث مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد الأحمد الذي رعى الحفل، حول المعاني العظيمة لهذه المناسبة وما تبثه من معنويات إيجابية وروح في النفوس المسلمة لتجديد الإيمان وتقويته والثبات على اتباع السيرة النبوية المباركة كما أمرنا الله ورسوله، مشيرا إلى أن مولد النبي الكريم كان بداية الخير والتغيير في الكون نحو السلام والمحبة ونبذ الكراهية والعنف والتوجه بالانسانية جمعاء نحو الإيمان بالله وحده لا شريك له.

ودعا إلى ضرورة الاقتداء بالسيرة النبوية في مجالات الحياة كافة وتطبيق نهج نبينا الكريم وسيرته العطرة دائما ليكون الإنسان متصلا بربه وسائرا على طريق قويم.

وعرض موسى البطاط والدكتور جهاد الكالوتي وعون القدومي ونور الدين الرفاتي والدكتور محمد العزام، الأحداث التاريخية التي سبقت المولد النبوي، وما كانت تعيشه البشرية من ضياع وظلم وشرك بالله وما حدث بعد مولد النبي محمد عليه السلام وبعثته الشريفة وما واجهه مع اتباعه من شدائد ومحن حتى أوصل لنا رسالة الله الخالدة وانشأ الدولة الاسلامية القويمة.

وشاركت فرقة المعارج الفنية بفقرات منوعة من الأناشيد والموشحات الدينية في مدح النبي الكريم وتعظيم سيرته الشريفة.

--(بترا)

رن

07/10/2023 15:03:14

