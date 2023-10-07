احتفال في الرصيفة بالمولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 7 تشرين الأول (بترا)- نظمت أسرة مسجد التوحيد في لواء الرصيفة وبالتعاون مع معهد المعارج للدراسات الشرعية مساء أمس الجمعة احتفالية بالمولد النبوي الشريف.
وتحدث مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد الأحمد الذي رعى الحفل، حول المعاني العظيمة لهذه المناسبة وما تبثه من معنويات إيجابية وروح في النفوس المسلمة لتجديد الإيمان وتقويته والثبات على اتباع السيرة النبوية المباركة كما أمرنا الله ورسوله، مشيرا إلى أن مولد النبي الكريم كان بداية الخير والتغيير في الكون نحو السلام والمحبة ونبذ الكراهية والعنف والتوجه بالانسانية جمعاء نحو الإيمان بالله وحده لا شريك له.
ودعا إلى ضرورة الاقتداء بالسيرة النبوية في مجالات الحياة كافة وتطبيق نهج نبينا الكريم وسيرته العطرة دائما ليكون الإنسان متصلا بربه وسائرا على طريق قويم.
وعرض موسى البطاط والدكتور جهاد الكالوتي وعون القدومي ونور الدين الرفاتي والدكتور محمد العزام، الأحداث التاريخية التي سبقت المولد النبوي، وما كانت تعيشه البشرية من ضياع وظلم وشرك بالله وما حدث بعد مولد النبي محمد عليه السلام وبعثته الشريفة وما واجهه مع اتباعه من شدائد ومحن حتى أوصل لنا رسالة الله الخالدة وانشأ الدولة الاسلامية القويمة.
وشاركت فرقة المعارج الفنية بفقرات منوعة من الأناشيد والموشحات الدينية في مدح النبي الكريم وتعظيم سيرته الشريفة.
--(بترا)
رن
07/10/2023 15:03:14
MENAFN07102023000117011021ID1107205847
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