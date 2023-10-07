العين المجالي يُشارك باجتماعات جمعية الناتو البرلمانية
التاريخ
10/7/2023 2:29:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 7 تشرين الأول (بترا) – شارك عضو مجلس الأعيان العين حسين المجالي بأعمال اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في دورتها السنوية رقم 69 .
وتستمر الاجتماعات التي تستضيفها جمهوريه الدنمارك في كوبنهاغن، حتى التاسع من الشهر الحالي، بعد أن بدأت أعمالها في السادس منه.
وتأتي الاجتماعات بمشاركة الدول الأعضاء، إضافة إلى الدول المراقبة، وتتضمن اجتماعات الدورة الحالية اجتماعات للجان الدفاع والأمن والسياسية والديموقراطية والأمن والعلوم والتكنولوجيا.
--(بترا)
م ش/ن ح
07/10/2023 14:55:46
MENAFN07102023000117011021ID1107205844
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