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العين المجالي يُشارك باجتماعات جمعية الناتو البرلمانية

10/7/2023 2:29:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 7 تشرين الأول (بترا) – شارك عضو مجلس الأعيان العين حسين المجالي بأعمال اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في دورتها السنوية رقم 69 .
وتستمر الاجتماعات التي تستضيفها جمهوريه الدنمارك في كوبنهاغن، حتى التاسع من الشهر الحالي، بعد أن بدأت أعمالها في السادس منه.
وتأتي الاجتماعات بمشاركة الدول الأعضاء، إضافة إلى الدول المراقبة، وتتضمن اجتماعات الدورة الحالية اجتماعات للجان الدفاع والأمن والسياسية والديموقراطية والأمن والعلوم والتكنولوجيا.
--(بترا)
م ش/ن ح
07/10/2023 14:55:46

MENAFN07102023000117011021ID1107205844

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