ميداليتان للمصاطفة والضروس في الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- أحرز المنتخب الوطني للكراتيه، اليوم السبت، ثلاث ميداليات ملونة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين.
وظفر لاعب المنتخب عبدالرحمن المصاطفة، بالميدالية الفضية لوزن تحت 67 كغم، بعد خسارته المباراة النهائية أمام نظيره الكويتي.
كما حصلت، لاعبة المنتخب جود الضروس على الميدالية البرونزية لوزن فوق 68 كغم بعد فوزها على اللاعبة الفلبينية أريان إيزابيل بنتيجة 11-2.
وكان اللاعب محمد الجعفري، فاز اليوم أيضا بالميدالية البرونزية،لوزن تحت 84 كغم.
وبذلك ارتفع عدد الميداليات التي أحرزها لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه في دورة الألعاب الآسيوية إلى 5 ميداليات.
--(بترا)
خ خ/ ن ح
07/10/2023 14:54:08
MENAFN07102023000117011021ID1107205842
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