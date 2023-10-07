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ميداليتان للمصاطفة والضروس في الألعاب الآسيوية

10/7/2023 2:29:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- أحرز المنتخب الوطني للكراتيه، اليوم السبت، ثلاث ميداليات ملونة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين.

وظفر لاعب المنتخب عبدالرحمن المصاطفة، بالميدالية الفضية لوزن تحت 67 كغم، بعد خسارته المباراة النهائية أمام نظيره الكويتي.

كما حصلت، لاعبة المنتخب جود الضروس على الميدالية البرونزية لوزن فوق 68 كغم بعد فوزها على اللاعبة الفلبينية أريان إيزابيل بنتيجة 11-2.



وكان اللاعب محمد الجعفري، فاز اليوم أيضا بالميدالية البرونزية،لوزن تحت 84 كغم.

وبذلك ارتفع عدد الميداليات التي أحرزها لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه في دورة الألعاب الآسيوية إلى 5 ميداليات.

--(بترا)


خ خ/ ن ح

07/10/2023 14:54:08

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