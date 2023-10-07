إقامة جداريات فنية على الطريق الصحراوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الحسا 7 تشرين الأول (بترا)- أقامت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة مجموعة من الجداريات الفنية على مقاطع الطريق الصحراوي النافذة بلواء الحسا، احتفاء بلواء الحسا مدينة للثقافة الأردنية للعام 2023.
واستكملت المديرية من خلال عدد من الفنانين التشكيليين رسم مجموعة من الجداريات على واجهات الجسر الواقع بمحاذاة مدخل محافظة الطفيلة، وجسور أخرى كجرف الدراويش.
وقال مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير إن الجداريات أخذت أهمية كبيرة لوقوعها على الطريق الصحراوي الذي يربط شمال الوطن بجنوبه.
وجاءت الجداريات من إنجاز عدد من الفنانين التشكيليين، فيما قدر الفقير جهود الجهات الرسمية والخاصة في لواء الحسا والتي أسهمت في إنجازها.
ومن الجدير بالذكر أن مديرية ثقافة محافظة الطفيلة استطاعت أن تقدم سيرة الإنسان والمكان في محافظة الطفيلة من خلال الجداريات.
--(بترا)
س.م/ف ق
07/10/2023 14:49:44
MENAFN07102023000117011021ID1107205840
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