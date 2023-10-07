إقامة جداريات فنية على الطريق الصحراوي

MENAFN - Jordan News Agency)

الحسا 7 تشرين الأول (بترا)- أقامت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة مجموعة من الجداريات الفنية على مقاطع الطريق الصحراوي النافذة بلواء الحسا، احتفاء بلواء الحسا مدينة للثقافة الأردنية للعام 2023.

واستكملت المديرية من خلال عدد من الفنانين التشكيليين رسم مجموعة من الجداريات على واجهات الجسر الواقع بمحاذاة مدخل محافظة الطفيلة، وجسور أخرى كجرف الدراويش.

وقال مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير إن الجداريات أخذت أهمية كبيرة لوقوعها على الطريق الصحراوي الذي يربط شمال الوطن بجنوبه.

وجاءت الجداريات من إنجاز عدد من الفنانين التشكيليين، فيما قدر الفقير جهود الجهات الرسمية والخاصة في لواء الحسا والتي أسهمت في إنجازها.

ومن الجدير بالذكر أن مديرية ثقافة محافظة الطفيلة استطاعت أن تقدم سيرة الإنسان والمكان في محافظة الطفيلة من خلال الجداريات.

--(بترا)

س.م/ف ق

07/10/2023 14:49:44